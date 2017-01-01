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'Yaşamaya dair' müzikali Biga'da sahnelendi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:16
'Yaşamaya dair' müzikali Biga'da sahnelendi
'Yaşamaya dair' müzikali Biga'da sahnelendi

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Tiyatrocu Genco Erkal'ın düzenlediği, Şair Nazım Hikmet'in 'Yaşamaya Dair' adlı müzikal gösterisi sahnelendi.
Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıl dönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal'da oynadı. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanan oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirildi.
Ağırlıklı olarak Nazım Hikmet'in Bursa Cezaevi'ndeki yaşamını, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusunu anlatan oyun, daha sonra sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanarak, destansı yaşamından izlenimlerle noktalandı.
Salonu dolduran izleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun sonunda Biga Belediye Meclis Üyesi Recai Cesur, usta sanatçı Genco Erkal ve Tülay Günal'a teşekkür etti. Oyunun sonunda hayranlarını kırmayan sanatçılar, Biga Atatürk Kültür Merkezi fuaye salonunda hayranlarıyla fotoğraf çektirdiler.
(UYC)

08.05.2017 17:24:46 TSI
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