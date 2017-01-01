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Bahçeli 17 Mayıs'ta Alanya'da



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ANTALYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 12.30'da Belediye Binası arkasında düzenlenecek Toplu Açılış ve Temel Atma programına katılmak üzere Alanya'ya gelecek.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in daveti üzerine Alanya'ya gelecek olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 17 Mayıs Çarşamba günü Belediye Hizmet Binası arkasında saat 12.30'da düzenlenecek Toplu Açılış ve Temel Atma programına katılacak. Belediye binası arkasında Alanya halkı ile bir araya gelecek olan Bahçeli, programın ardından bazı belediye yatırımlarını da yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulunacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Bahçeli'nin ziyaretiyle ilgili bir açıklama yaparak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 17 Mayıs'ta Alanya'da olacağını kaydetti. Yücel, "Sayın Bahçeli'yi Mart ayında ve geçtiğimiz hafta sonu partinin genel merkezinde ziyaret ederek, hizmet ve yatırımlarımızla ilgili bir dosya sunarak, ardından Alanya'ya davet etmiştik. Sayın Bahçeli bizi ve Alanya halkını kırmayarak davetimizi kabul ettiler. Genel Başkanımız, 17 Mayıs Çarşamba saat 12.30'da Belediye Binası arkasında düzenleyeceğimiz Toplu Açılış ve Temel Atma programlarına katılacaklardır. Teşrifleri ile bizleri onurlandıracak olan Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.



Başkan Yücel'den davet

Belediye Başkanı Yücel, MHP Lideri Bahçeli'nin teşrif edeceği Toplu Açılış ve Temel Atma Programına tüm vatandaşları davet etti. Genel Başkanın Alanya'ya ayrı bir önem verdiğini kaydeden Başkan Yücel, "Genel Başkanımız Alanya halkı ile bu programda bir araya geleceklerdir. Tüm halkımızı 3 yılda Alanya'ya kazandırdığımız hizmetlerin açılışına ve yapımına başladığımız yatırımların temel atma törenine davet ediyorum" şeklinde konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



08.05.2017 17:27:35 TSI

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