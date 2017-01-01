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THSK Başkan Yardımcısı Başaralı'dan Başkan Sekmen'e ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başaralı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Erzurum Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Mahmut Uçar'ın da bulunduğu ziyarette Büyükşehir'in sağlık ve eğitim alanında yaptığı çalışmalar gündeme geldi. Beyaz Bayrak Projesi Sertifika Töreni kapsamında kente gelen THSK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Başaralı, ziyarette Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü 'Beyaz Bayrak Projesi'ni anlattı. Başkan Sekmen, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Beyaz Masa birimince ortaklaşa gerçekleştirilen 'Bir Ömür Bir Fidan Projesi' kapsamında 8 ayda 10 binin üzerinde aileye ulaşıldığını hatırlatarak, "Türkiye'de diğer belediyelere rol modeli olan projemizde önemli geri dönüşümler alıyoruz. Çocuklarımız dünyaya gözleri açar açmaz isimlerini taşıyan fidanları toprakla buluşturup, annelerimize bebek bakım seti veriyoruz. En önemli sosyal sorumluluk projelerimizden biri olan Bir Ömür Bir Fidan ile annelerimize bebek bakımıyla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıyoruz" dedi.

(ERZ-AT-Y)



08.05.2017 17:27:52 TSI

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