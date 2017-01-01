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Manisa BBSK'nın play-off maç tarihleri belli oldu



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor 18 Mayıs'ta Silivrispor karşısında ilk play-off maçını oynayacak.

Spor Toto 3. Lig 2. Grupta, ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor nedeniyle oynanamayan play-off maçlarının tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Dersimspor-Çatalcaspor maçının 13 Mayıs Cumartesi günü, play-off maçlarının ise 18-22 Mayıs tarihleri arasında oynanacağı açıklandı. Buna göre Manisa Büyükşehir Belediyespor play-off ta Silivrispor ile ilk maçını 18 Mayıs Perşembe günü Manisa'da, ikinci maçını ise 22 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynayacak. Play-off'a kalan Erbaaspor'un rakibi ise Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından belli olacak. Play-off final maçı ise 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

(AY-Y)



08.05.2017 17:31:51 TSI

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