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Uşaklı minikler gelecek için fidan dikti



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi öğrencileri, 'Daha Yeşil Uşak Daha Sağlıklı Kuşak Kentsel Yeşillendirme' projesi kapsamında Uşak Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilere Çevre Bilinci Ve Geri Dönüşüm Eğitimi verdi.

Okulun çevresinde bulunan Gazi Murat Parkı'nda çocuklara çevre bilinci vermek için öğrencilerle birlikte fidan dikildi. Öğrenciler Uşak Belediyesi personellerinin de yardımlarıyla toprağı kazarak fidanları özenle diktiler. Fidanlara yine ilk can suyunu çocuklar verdi. Başta çam olmak üzere değişik türde çok sayıda fidanlar dikildi. Etkinlikte öğrencilere etkinliğe özel tasarlanan şapka ve çevre dostu kalemler hediye edildi. Etkinlik teşekkür sertifikalarıyla birlikte öğrencilere dondurma dağıtılarak sona erdi.

Çevre bilinci eğitiminin önemini vurgulamak ve bunu eğlenceli hale getirmek için 'Daha Yeşil Uşak Daha Sağlıklı Kuşak' projesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Tuğba Mutlu ve Merve Gök; ''Teknolojik gelişmeler, hava kirliliği, su kirliliği ve insanların çevreye zarar veren tutum ve davranışları gibi birçok etken çevre sorunlarını hızlı bir şekilde arttırmıştır. Bu sorunlar yaşanılan çevreyi ve tüm insanlığı tehdit etmektedir. Her yaştaki çocuklar için Çevre Bilinci Eğitimleri büyük önem taşır. Gelecek nesillere daha temiz, yeşil, yaşanılabilir bir çevre bırakmak hepimizin görevidir. Projemizin uygulandığı Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Çocukları çevre hakkında bir şeyler öğrenmek ve fidan dikmek çok heyecanlandırdı. Daha Yeşil Uşak Daha Sağlıklı Kuşak için elimizden geleni yapacağız" diyerek bu süreçte kendilerine destek olan Uşak Belediyesine, Uşak Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mutlu Kozak'a, Sınıf Öğretmenlerine Ve Rehber Öğretmeni Canan Teski'ye teşekkür ettiler.

(EÖ-İK)



08.05.2017 17:34:29 TSI

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