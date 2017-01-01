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Bingöl'deki "Depreme Hazırlık ve Temel Afet Bilinci"



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, deprem esnasında ölüme asıl sebebiyet veren unsurun, binalar olduğunu söyledi.

Bingöl Üniversitesi kuruluşunun 10. yıl etkinlikleri kapsamında " Depreme Hazırlık ve Temel Afet Bilinci" konulu konferans düzenledi.

Kongre merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, deprem esnasında ölüme asıl sebebiyet veren unsurun, binalar olduğunu belirtti.

"Deprem kuşağında olan bir ülke ve il olarak kendimizi her daim depreme hazırlamamız gerekiyor" diyen Kadıoğlu, "ilk iki saat, siz kendinizle baş başasınız, çünkü size yardım edecek AFAD ve sağlık ekipleri ve diğer insanlar da aynı depreme maruz kalacaklar. Bizler evlerimizde, okullarımızda bireysel ve kamusal tedbirleri alıp uygulamalıyız. Mutlaka eşyalarımızı sabitlemeliyiz, depremle ilgili olarak bir acil eylem planı hazırlamalıyız. Kimlere en kısa sürede ulaşacağımızı bilmeliyiz" şeklinde konuştu.

Konferansa, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Olgun, Prof. Dr. Hasan Çiftçi, İl AFAD Müdürü M. Emin Boğatekin, Türk Kızılayı Bingöl Şube Başkanı Mehmet Savaş, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

(YA-HİV-Y)



08.05.2017 17:35:23 TSI

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