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Mefruşat sergisi açıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:26
Mefruşat sergisi açıldı
Mefruşat sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile meslek edindirme kursları bünyesinde mefruşat sergisi de açıldı.
Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Sergi açılışları devam ediyor. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 2016-2017 kurs yılı bitiminde kursiyerlerin eser ve ürünleri Ogün Danış sergi salonunda birbiri ardına açılıyor. Kurslar içinde yer alan mefruşat sergisi de Belediye Başkanı Mehmet Keleş tarafından açılarak vatandaşların beğenisine sunuldu sergi 2 gün boyunca gezilebilecek.
(TT-AY)

08.05.2017 17:35:44 TSI
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