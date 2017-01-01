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Muğla'da cenaze dönüşü kaza; 1 ölü



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yapan aracın Fethiye'deki bir cenaze merasiminden döndüğü öğrenildi.

Kaza, Fethiye-Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Toparlar Mahallesinde Mustafa Terzi (78) yönetimindeki 48 K 2249 plakalı otomobil, duble yolda kavşak olmayan geçişten sola dönüş yapmak isterken, aynı istikamette seyreden Mehmet Çağıltaş (70) yönetimindeki 09 TF 632 plakalı pikap ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Terzi olay yerinde hayatını kaybetti. Pikap sürücüsü Mehmet Çağıltay kazayı yara almadan atlatırken, yanında yolcu olarak bulunan Nesrin Çağıltaş (67) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Çağıltaş'ı Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırdı. Duble yoldaki kavşak olmayan geçiş, kazanın ardından karayolları ekiplerince kapatıldı.

Terzi'nin Toparlar Mahallesinden, Çağıltaş ailesinin de Fethiye'de yakınlarının cenazesine katıldıkları ve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(CC-İK)



08.05.2017 17:37:03 TSI

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