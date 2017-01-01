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Şehr-i Derya'ya mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında gerilime neden olan Şehr-i Derya Parkının tahliyesiyle ilgili Eskişehir 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

DSİ tarafından 5 Mayıs 2017 Cuma günü Odunpazarı Belediyesine gönderilen tahliye kararı ile başlayan Şehri Derya Parkı krizine mahkeme el koydu. Odunpazarı Belediyesi avukatları tarafından açılan dava sonucunda Eskişehir 1. İdare Mahkemesi Şehr-i Derya Parkının tahliye kararına yürütmeyi durdurma kararı verdi.

8 Mayıs 2017 Pazartesi günü 15.00'de devir teslim için Şehr-i Derya Parkına gelen DSİ yetkilileri tesisleri gezdi ve aynı saatlerde verilen mahkeme kararının ardından Şehri Derya Parkından ayrılmak zorunda kaldı.

(İHA-Y)



08.05.2017 17:45:04 TSI

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