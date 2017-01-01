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Prof. Dr. Ilıcalı'dan Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Odası'na ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca'yı ziyaret etti.

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca, burada yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Ilıcalı'nın Erzurum esnaf ve Sanatkarı için bir şans olduğunu dile getirerek, "Sayın Ilıcalı geçmişte de bugün de Erzurum esnafına büyük katkılar yapmıştır. Bizleri anlayan, bizlerden biri gibi olan ve karşı karşıya olduğumuz sorunları, riskleri ve fırsatları kendisi de en ince detayına kadar bilen bir milletvekilimizdir. Teşkilatımız için büyük bir şanstır. Milletvekilimizin görev süresi içerisinde şehrimize ve esnafımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Milletvekili Ilıcalı ise konuşmasında, "Esnaf ve Sanatkâr ekonominin vazgeçilmez unsurudur. Gelişmiş ülkelerde hem ekonomik hareket hem de sağladığı istihdam bakımından büyük önem verilen esnaf ve sanatkârların ülkemizde de hak ettiği yerde olması için büyük uğraşlar verilmektedir. Ulusal bazda yapılan çalışmalar, hazırlanan istatistikler ve oluşturulan raporlar ile ekonomimizin bu vazgeçilmez unsurunun sorunları masaya yatırılmaktadır. Ben de bir milletvekili olarak sorunları yakından takip ediyor, çözüm noktasında her türlü çalışma içerisinde olmaya gayret ediyorum. Bizler halkımızın hür iradesi ile Erzurum'umuza hizmet vermek üzere seçildik. Bu sebeple ben ve ekip arkadaşlarım yerel sorunları ilk ağızdan dinlemek üzere çeşitli ziyaretlerde bulunuyoruz. Bugün Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odasına yapmış olduğumuz bu ziyaretin hem bizlere hem de esnaf teşkilatlarımıza büyük katkılar yapacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

(ERZ-AT-Y)



08.05.2017 17:45:09 TSI

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