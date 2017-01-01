ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya'da Vakıflar Haftası etkinlikleri devam ediyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:39
Malatya'da Vakıflar Haftası etkinlikleri devam ediyor
Malatya'da Vakıflar Haftası etkinlikleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Malatya'da Vakıflar Haftası, "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" temasıyla çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.
8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Vakıflar Haftası" kutlama etkinlikleri kapsamında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki Elazığ, Tunceli ve Malatya illerinde restorasyonu tamamlanan 46 eserin sergilendiği fotoğraf sergisinin açılışı Vali Mustafa Toprak'ın katılımı ile gerçekleşti.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile Soykan Parkı'nda açılan Fotoğraf Sergisini gezen Malatya Valisi Mustafa Toprak burada yaptığı konuşmada," Bugün Vakıflar Haftasını kutlamaya başladık.Bizim en kadim eserlerimiz, medeniyetimiz,kültürümüz zenginliğimizi oluşturuyor.Bu anlamda bir taraftan baktığımızda,kültür medeniyet değerlerimiz bir taraftan kültür medeniyetleri oluşturan insanlarımız ve bir taraftan da kültür medeniyetle insanları geleceğe kavuşturan vakıf eserleri çok önemli.Vakıfların kadim eserleri var.Bizlerde o ecdadımızdan aldığımız ruhu ,eserleri iyi bir şekilde yaşatmanın, yaşamanın ve insanlığa tanıtmanın gayreti içerisindeyiz.Son yıllarda önemli bir şekilde vakıf eserlerimiz onarılıyor.Vakıf eserlerimiz onarıldıkça geçmişteki misyonuna hedefine yönelik olarak çalışmalar var.Vakıf eserlerini vücuda getirmek ne kadar güzelse o vakıf eserlerinin geleceğe, insanlara katkı sağlayacak şekilde teçhiz edilmesi ayrı bir güzellik.Dolayısıyla bunların temelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığının temel felsefesi var" diye konuştu
Sergide Arapgir Belediyesi tarafından açılan stantta katılımcılara 'Reyhan Şerbeti' ikramı yapıldı.Vali Toprak'ta Arapgir Belediyesi tarafından açılan stantta ziyaret ederek Reyhan şerbeti içti.
(MT-OE-Y)

08.05.2017 17:48:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Mevsimlik tarım işçileri toplantısı düzenlendi
YEREL

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ
MOTAŞ personeline kişisel ve gelişim eğitimi verildi
YEREL

MOTAŞ PERSONELİNE KİŞİSEL VE GELİŞİM EĞİTİMİ VERİLDİ
Çakır, İnönü Üniversitesinde yerel yönetimler öğrencilerine ders anlattı
YEREL

ÇAKIR, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE YEREL YÖNETİMLER ÖĞRENCİLERİNE DERS ANLATTI
Yetimler yararına kermes açıldı
YEREL

YETİMLER YARARINA KERMES AÇILDI
Bulgaristan'da yapılacak Karma Dövüş Şampiyonasına Malatya'dan 4 sporcu
YEREL

BULGARİSTAN'DA YAPILACAK KARMA DÖVÜŞ ŞAMPİYONASINA MALATYA'DAN 4 SPORCU
Vergi borcu olanlara son şans
YEREL

VERGİ BORCU OLANLARA SON ŞANS
Darende'deki köprüsüz dere büyük tehdit oluşturuyor
YEREL

DARENDE'DEKİ KÖPRÜSÜZ DERE BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR
Malatya'da trafik haftası kutlamaları
YEREL

MALATYA'DA TRAFİK HAFTASI KUTLAMALARI
'Başarının sırrı' konferansına yoğun ilgi
YEREL

'BAŞARININ SIRRI' KONFERANSINA YOĞUN İLGİ
Yazıhan'da Hıdrellez kutlaması
YEREL

YAZIHAN'DA HIDRELLEZ KUTLAMASI
Domates zammı lokantacıları kara kara düşündürüyor
YEREL

DOMATES ZAMMI LOKANTACILARI KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesinden bayanlara anneler günü hediyesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN BAYANLARA ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ
TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan:
YEREL

TYB ONURSAL BAŞKANI MEHMET DOĞAN:
6. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP FUARI DEVAM EDİYOR
3.Yeşilyurt Ulusal Satranç şenliği tamamlandı
YEREL

3.YEŞİLYURT ULUSAL SATRANÇ ŞENLİĞİ TAMAMLANDI
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ MALATYA'DA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ MALATYA'DA
İnderesi Caddesi yenileniyor
YEREL

İNDERESİ CADDESİ YENİLENİYOR
Yazar Mine Sultan Ünver okurları ile buluştu
YEREL

YAZAR MİNE SULTAN ÜNVER OKURLARI İLE BULUŞTU
Efsane Başkan Nurettin Soykan'a anma
YEREL

EFSANE BAŞKAN NURETTİN SOYKAN'A ANMA
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
YEREL

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK:
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...