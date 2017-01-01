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Kozan'da Güreş Festivali ve Zeynep Dizdar Konseri

- İsmet Atlı Karakucak Güreşlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına güreşen Sait Bingöl Başpehlivan oldu



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İsmet Atlı Karakucak Güreşlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına güreşen Sait Bingöl Başpehlivan oldu. Güreş müsabakalarının tamamlanmasının ardından aynı gün ünlü sanatçı Zeynep Dizdar da konser verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonunca organize edilen güreşler Kozan İsmet Atlı Şehir Stadyumunda sabah saatlerinde başladı. İlerleyen saatlerde yağmur engeline takılan güreşlerin geri kalan kısmı Kozan Spor Salonuna taşındı. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı anısına düzenlenen güreşlere büyükler, yıldızlar ve minikler olmak üzere 3 kategoriden Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden 435 sporcu katıldı.

Atlı ailesi adına Halk Bankası Bölge Müdürü Mustafa Atlı bu yılın güreş ağası oldu.

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, "Adını tarihe altın harflerle yazdıran ve benim de köylüm olan Dünya ve Olimpiyat Şampiyonumuz merhum İsmet Atlı için burada bir araya geldik. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü'nün büyük desteği ile 3 yıldır güreşlere ev sahipliği yapıyoruz. Güreşlere katılan tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah ata sporumuz güreşi nesiller boyunca yaşatacağız" dedi.

Yapılan müsabakalarda er meydanına çıkan pehlivanlar rakiplerini yenmek için kıyasıya mücadele etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına güreşen Sait Bingöl, Ankara Askispor güreşçisi İbrahim Bölükbaşı'nı yenerek başpehlivan oldu. Üçüncülüğü ise yine Adana Büyükşehir Belediyesi sporcusu olan Sefan Üngör kazandı. Güreşlerin sonunda dereceye giren sporcuların madalyaları ve ödülleri törenle verildi.

Güreşlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Sanatçı Zeynep Dizdar Kozanlıları coşturdu.

Güreşleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kozan Kaymakamı Avni Oral, İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan da izledi.

(EMR-Y)



08.05.2017 17:50:21 TSI

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