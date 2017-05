YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akşehir Belediyesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı

Akşehir Belediyesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen 249 şehit için bir hatıra ormanı oluşturdu. Oluşturulan hatıra ormanına 249 şehit için 249 ağaç fidanı dikildi.

Akşehir Engili Mahallesi Kempes Mevkii'nde Orman Genel Müdürlüğü'nden tahsis edilen alana 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanında düzenlenen törenle ağaç fidanları dikildi.

Fidan dikimi öncesi konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "15 Temmuz'da söylenmesi gerekenleri o 249 şehidimiz en güzel şekilde söyledi ve yine 2 bin 194 gazimiz de en güzel şekilde söyledi ve sergiledi. Biz; 15 Temmuz tarihinde, memleketimize darbe hatta işgal girişimi yapılırken, canlarını hiçe sayarak tankların önüne atlayan, apartmanların üzerinden adeta helikopterlere, uçaklara taş atan, yürekliliğiyle, her şeyiyle kendilerini ortaya koyan o güzel genç neslimizi, ecdadımızın Çanakkale ruhunu en güzel şekilde yansıtan 15 Temmuz Şehitlerimizi yad etmek üzere buradayız. İnşallah onları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu güzel coğrafya ki üç tarafı denizlerle çevrili ama dört tarafı da düşmanlarla çevrili. Her zaman buraya kötü emel besleyenler, bölmek isteyenler olabilecek. Bu tür olayların yine olabileceğini de düşünerek nasıl bir tabloyla karışılacaklarını unutturmamak için bu 249 şehidimiz adına bu hatıra ormanını kuruyoruz. Destekleri için Kaymakamlığımız ve Orman Teşkilatımıza da teşekkür ediyorum. Hatıra ormanımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



"Türkiye çok önemli bir badireyi kazasız belasız atlattı"

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de yaptığı konuşmada, ülkenin 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini kazasız belasız atlattığını ifade ederek, "Biliyorsunuz Türkiye çok önemli bir badireyi kazasız belasız atlattı. Bilim fütüristlerine göre 2023 yılında ki, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne tekabül ediyor, Türkiye inşallah dünya kalkınmışlık klasmanında ilk 10 ülke arasında favori olarak gösteriliyor. Bir takım mihraklar tarafından Türkiye'nin gelişmesinin önüne engel çıkarılmaya çalışılıyor. Tarih boyunca hiçbir Türk devleti, dış müdahalelerle savaşlarla yıkılmamıştır. Genellikle hep iç entrikalarla, içeride bir takım hainler marifetiyle, tarihte yaşamış Türk devletleri yıkılmışlardır. Benzer bir oyunu yakın bir geçmişte de tezgahlamaya çalıştılar ve bir takım hainlerle işbirliği yaparak Türkiye'nin önünü kesmeye yeltendiler. Fakat Allah bu millete yardım etti ve kendi kurdukları tuzağa kendileri düştüler. Bu 15 Temmuz Hatıra Ormanının vatandaşlarımızın nezdinde, unutturmamak, her zaman canlı tutmak, her zaman dikkatli olmak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bizler birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe, kesinlikle bu ülkenin, bu milletin sırtını yere gelmesinin imkanı yoktur. Yeter ki, biz bir olalım, beraber olalım, kardeşliğimizi muhafaza edelim. İnşallah bu hatıra ormanlarının da bu birlik ve beraberliği katkı sağlayacağını düşünüyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Devlet olmanın, millet olmanın en büyük şartı kahramanlıklardır"

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu da, "Devlet olmanın millet olmanın en büyük şartı kahramanlıklardır. Ecdadımız; İstiklal Savaşında, Çanakkale Savaşında kahramanlıklarını gösterdiler. İstiklal Savaşı ruhu, Çanakkale Savaşı ruhu hep anıldı ve hatırlandı ve yakın zamanda 15 Temmuz ruhu da ekledi. Bu ülke için hain emeller besleyerek içten ve dıştan desteklerle yapılan hain FETÖ örgütünün darbe teşebbüsü, 15 Temmuz'da bu milletin ferasetiyle, canlarını ortaya koymasıyla püskürtülmüştür. Bu ruhun, bu destanın sürekli hatırlanması lazım. Bunun içinde bu güzel etkinliklere ihtiyacımız var. Ben bu güzel ormanı hazırladıkları için Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, Orman teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz böyle bir millet oldukça, biz şanlı bir millet oldukça, biz birbirimize kenetlendikçe, bir oldukça, diri oldukça, iri oldukça hiçbir güç bizi yenemeyecektir ve hiçbir güç bizimle uğraşamayacaktır. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah tekrar bizlere böyle günler yaşatmasın diyor, bu güzel hatıra ormanının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri ve öğrenciler oluşturulan alana 249 şehit için 249 adet akçaağaç fidanı dikti. Fidan dikiminin ardından fidan dikimine katılan protokole ve öğrencilere Akşehir Belediyesi tarafından yemek ve içecek ikramı yapıldı.

Akşehir 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı fidan dikimi törenine; AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokol üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

08.05.2017 17:50:37 TSI

