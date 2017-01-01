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Muhtarlardan Emniyet Müdürü Alper'e tam destek



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da tefecilik operasyonları ile ilgili muhtarlar Emniyet Müdürü Metin Alper'e tam destek mesajı verdi.

Adıyaman'da göreve başladığı 6 ayda tefecilik, uyuşturucu ve trafik konularında önemli çalışmalara imza atan Emniyet Müdürü Metin Alper'e muhtarlar destek mesajı verdi. Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve muhtarları ziyaret etti.

Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Emniyet Müdürü Metin Alper'in göreve geldiği günden beri suç ve suçlularla e örnek bir mücadele sergilediğini belirterek, "Adıyaman Emniyet Müdürümüz Metin Alper'in yanında olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Emniyet Müdürümüzün özellikle tefeciler konusundaki yaptığı çalışmaların yanındayız ve tam destek veriyoruz. Derneğimizi ziyareti bizleri onurlandırmıştır" dedi.

Emniyet Müdürü Metin Alper, polis halk ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Polis halk ilişkilerini geliştirmek anlamında, halkın sorunlarını yerinde tespit etmek amacına yönelik olarak muhtarlarımızı ziyaret etti. Adıyaman halkına asayiş ve güvenlik hizmeti vermekle mükellefiz. Bu manada vatandaşlarımızın beklentilerini dinliyoruz. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın temsilcisidir. Polis halk ilişkilerinin boyutunu inceliyoruz. Temelinde var olan sorunları dinleyerek çözüm bulmanın gayretindeyiz" dedi.

(AHM)



08.05.2017 17:51:12 TSI

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