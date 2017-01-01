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Hakkari'de Trafik Haftası etkinlikleri

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:42
Hakkari'de Trafik Haftası etkinlikleri
Hakkari'de Trafik Haftası etkinlikleri

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik program düzenlendi.
Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle Atatürk Kültür Merkezinde öğretmen ve öğrencilere yönelik bir program düzenlendi. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı programda; trafiğin tanımı, yaya ve yolcu güvenliği hakkında bilgilendirmeler yapılarak eğitici videolar izletildi.
Program sonunda ise, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında öğrencilere dedektif kartları verilerek, trafik işaret ve levhaları ile trafik polislerinin denetimlerde kullandıkları araç ve gereçler tanıtılıp bilgiler verildi.
(FT-MSA-Y)
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08.05.2017 17:51:19 TSI
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