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Anaokulu öğrencilerinden 'her atık çöp değildir' sergisi



(Fotoğraflı)



KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç Devlet Ana Anaokulu öğrencileri, 'her atık çöp değildir' isimli sergisi düzenledi.

Domaniç Devlet Ana Anaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde hazırladıkları eserleri sergilediler. Kullanılamayan katı atıkların büyük bir kısmı tekrar kullanılabilir hale getiren öğrenciler, hazırladıkları kıyafetler ile defile gerçekleştirdiler.

Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Minik elleri ile sene başından bu tarafa küçük yürekleri ile dokumuş oldukları el emeklerinin izledik. Sergilere baktığımızda boyları küçük, yaşları küçük ama yaptıkları işlerin ne kadar büyük olduğunu görmekteyiz. Okul öncesinin ne kadar önemli olduğu burada görülmektedir. Ben okul müdürlerini, öğretmenlerini, öğrencilerimi ve velilerini tebrik ediyorum" dedi. (EFE)



08.05.2017 17:51:29 TSI

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