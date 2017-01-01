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Miniklerden Başkan Asya'ya teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesinin okullara yönelik çevre düzenlemesi ve asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, okul yöneticileri ve öğrencilerinden de Belediye Başkanı Feyat Asya'ya teşekkür ziyaretleri devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu idareci ve anasınıfı öğrencileri, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı makamında ziyaret ederek okullarına yapılan hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ettiler. Okul Müdürü Arzu Uslu ile öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları nezaket ziyaretinde, okulun çevre düzenlemesinin yapılmasında katkı sunan Başkan Asya'ya teşekkür edildi. Okul Müdürü Uslu, "Okulumuzun çevre düzenlemesi için belediyemizden yardım talep ettik. Talebimize olumlu cevap verilmesi bizleri sevindirdi. Öğrencilerimizin daha kaliteli bir ortamda eğitim almalarına katkı sağladıkları için Belediye Başkanımız Sayın Feyat Asya ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar eksik ve aksaklıklarımızın giderilmesinde hep desteklerini gördük. Onların bu katkıları hem bizleri hem de öğrencilerimizi daha iyi motive ediyor" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya ise, Muş Belediyesi olarak okullardan gelen talepleri mümkün olduğunca geri çevirmemeye gayret gösterdiklerini belirterek, eğitim camiasına her türlü hizmeti sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Asya, "Çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Onlar için yaptıklarımızı zorunluluk olarak görüyoruz. Bu tür hizmetleri yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin iyi bir nesil olmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bugünün çocukları, gençleri yarının yöneticileridir. Onların da bu anlayışı sürdürmesi için şimdilik bizler kendilerine öncülük ediyoruz. Yarın onlar ilimizin ve ülkemizin yöneticileri olacaklardır. Dolayısıyla öğrencilerimiz için ne yapsak azdır. İnşallah çok daha faydalı hizmetler sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından anasınıfı öğrencileri kendi emekleri ile hazırladıkları tabloyu Başkan Asya'ya hediye ettiler.

(NA-MSA-Y)



08.05.2017 18:04:20 TSI

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