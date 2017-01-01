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Vali Şentürk uzun evlilikleri ödüllendirdi



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KIRŞEHİR (İHA) - Vali Necati Şentürk, Aile Haftası münasebetiyle düzenlenen programda uzun yıllar süren mutlu evlilikleri ödüllendirdi.

Kültür Merkezinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa Vali Necati Şentürk'ün yanı sıra Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Şentürk, aile kavramının önemine değinerek ailenin bir toplumu ayakta tutan en önemli unsur olduğunu söyledi. Aile Haftasının aile değerlerinin korunması, himaye edilmesi konularında toplumumuzda duyarlılık uyandırılması maksadıyla kutlandığını belirten Vali Şentürk, "Her sene 8-13 Mayıs tarihleri arası 'Aile Haftası' olarak kutlanmaktadır. İlk aile cennette kurulmuştur. Bir toplumun en güçlü kalesi ailedir. Türk toplumunun birlik ve beraberliğini bozmak isteyen, huzurumuzu kaçırmak isteyen güçlere fırsat vermeyelim" dedi. Gençlere Peygamber efendimizin aile hayatının örnek olması gerektiğini anlatan Vali Şentürk, konuşmasında şunları kaydetti;

"Gençlerimiz, evliliklerde Hz. Peygamberimizin evlilik ahlakını örnek almalıdır. Maneviyat olmazsa o ailede huzur, mutluluk olmaz. Bugünkü programda, evlilik hayatlarını uzun yıllar boyunca mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ettiren ve bu yönüyle örnek olan çiftlerimize, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ailelerine ödüller vereceğiz. Ahlaki, toplumsal ve manevi sorumluluk bilinci içerisinde evlilik hayatlarını idame ettiren ailelerimizi kutluyorum."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara'nın da günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptığı programda Vali Necati Şentürk, 40-50-60 yıl evlilik birlikteliğini sürdürmeyi başarmış çiftlere, şehit ailelerine ve Aile Haftası kapsamında 'Aileme Saldırı Var' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verdi.

Program, Kişisel Gelişim Uzmanı Alişan Kapaklıkaya'nın 'Ailemize Ne Oldu?' temalı sunumu ile sona erdi.

(EÖ-TB-Y



08.05.2017 18:06:45 TSI

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