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Muş Belediyesinden taksit uyarısı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi, 2017 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs günü son bulduğunu hatırlattı.

Muş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2017 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödeme süresinin bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek, mükellefler uyarıldı. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2017 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ödemelerini, zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu. Yılda 2 dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin birinci taksit ödeme süresinin, mayıs ayı sonu itibariyle sona ereceğinin belirtildiği açıklamada, "Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi tutuluyor. Vergi senede iki eşit taksitte ödeniyor. Emlak vergisinin 1. taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında ödendi. En son ödeme 31 Mayıs 2017 tarihinde yapılıyor. Verginin 2. taksit ödemeleri ise kasım ayı itibariyle başlıyor. Çevre temizlik vergisi de, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılırken, iş yerlerinin vergisi de emlak vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekler. Aynı şekilde mükelleflerimiz, Halk Bankası'na online ödeme yapabilecekleri gibi otomatik ödeme talimatı da verebilirler. Bunun yanı sıra vatandaşlarımız belediyeye gelmeden resmi web sitemizin E Belediye bölümünde de borçlarını ödeyebilirler. Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini ihmal etmemelerini rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

(NA-MSA-Y)



08.05.2017 18:11:17 TSI

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