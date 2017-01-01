ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te geçici özel güvenlik bölgeleri 15 gün süreyle uzatıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:11
Siirt'te geçici özel güvenlik bölgeleri 15 gün süreyle uzatıldı

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'in Eruh ilçesi Dikboğaz Jandarma Karakol Komutanlığının doğusunda bulunan Kelusta Tepe mevkii ile Bağgöze Jandarma Karakol Komutanlığının kuzeyinde bulunan Heliz Deresi mevkileri arasındaki bölgede özel güvenlik bölgesi uygulaması 15 gün süreyle uzatıldı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 09 Mayıs (Dahil) - 23 Mayıs (Dahil) 2017 tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' olarak ilan edilmiştir" denildi
(MND-MP-Y)

08.05.2017 18:11:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te 8 askerin şehit edildiği terör saldırısı
YEREL

SİİRT'TE 8 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ TERÖR SALDIRISI
Eruh'un temizliği kadınlara emanet
YEREL

ERUH'UN TEMİZLİĞİ KADINLARA EMANET
Siirt'te yıldırım düştü: 2 yaralı
YEREL

SİİRT'TE YILDIRIM DÜŞTÜ: 2 YARALI
Uluslararası Siirt Bisiklet Turnuvası
YEREL

ULUSLARARASI SİİRT BİSİKLET TURNUVASI
Siirt'te Kutlu Doğum etkinliği
YEREL

SİİRT'TE KUTLU DOĞUM ETKİNLİĞİ
Siirt'teki bıçaklı saldırı
YEREL

SİİRT'TEKİ BIÇAKLI SALDIRI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
FİSKOS

12 YIL ÖNCE FİGÜRANDI, ŞİMDİ İSE HERKES ONU KONUŞUYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 Bir zamanlar Drogba'ya sarılıyordu! Nereden nereye...