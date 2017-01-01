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Sağlık-Sen Başkanı ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Tutuklandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:13
Sağlık-Sen Başkanı ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Tutuklandı

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Denetimli Serbestlik haklarından faydalanarak FETÖ soruşturmasında tutuksuz yargılanan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri A.K ile Sağlık-Sen Şube Başkanı N.Y., imza atmak için polis merkezine gitti. Burada gözaltına alınan A.K. ve N.Y., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A.K. ile N.Y.'nin örgüt üyeliği nedeni ile tutukladığı öğrenildi.
(EÖ-TB-Y

08.05.2017 18:13:16 TSI
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