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Van'da 'Okuma Bayramı' etkinliği

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:13
Van'da 'Okuma Bayramı' etkinliği
Van'da 'Okuma Bayramı' etkinliği

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van'ın Edremit ilçesindeki Köşk İlkokulu birinci sınıf öğrencileri için 'Okuma Bayramı' etkinliği düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe öğrenci velileri ve mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşan Edremit Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, okuma bayramlarının öğretmenlerin hasadı olduğunu belirterek, "Bugün eli kalem tutmasını bilmeyen yavrularımızın okumaya geçtiğini ilan ettikleri gündür. Öğretmenlerin de hasat günüdür. Dinimizin de ilk emri 'Oku' olmuştur. İşte okumaya verilen değer bu kadar fazladır. Eğitimde velilere çok iş düşüyor. Eğitimin bir ayağını da velilerimiz oluşturuyor. Onun için onları yarınlara hazırlarken, onlara sadece okuma yazma öğretmiyoruz. Onları öz değerlerine bağlı, Allah'tan korkan, vatanını, milletini ve bayrağını seven bireyler olarak yetiştirmemiz gerekir. Bizler çocuklarımızı çağın bütün araç ve gereçlerini kullanabilen, sorgulayan, yargılayan ve karar verebilecek düzeye gelen bireyler olarak yetiştiriyoruz" dedi.
İlkokul öğrencilerinin çeşitli oyun ve gösteriler sunduğu programda, başarılı olanlara ise bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.
Etkinlik, öğrenci velileri tarafından hazırlanan yöresel yemek ikramlarının ardından son buldu.
(MD-MSA-Y)

08.05.2017 18:13:59 TSI
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