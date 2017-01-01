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Bursa Birlik Vakfı Genç Birlik Komisyonundan üniversiteye ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Bursa Birlik Vakfı Genç Birliği Komisyonu tarafından "Kitap kardeşlik" adlı proje kapsamında üçüncü ve son durak olan Adıyaman Üniversitesine gezi programı düzenlendi.

"Aynı dine inananların kardeşliği" parolasıyla çıkılan yolda Şanlıurfa ve Gaziantep'ten sonra Adıyaman'ı ziyaret eden öğrenciler 11 köy okulunu da getirmiş oldukları kitaplarla buluşturdular.

Gezi programı kapsamında Adıyaman Üniversitesini ziyaret etmeyi de ihmal etmeyen komisyon üyesi olan Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerine Minyaman Çarşısı başta olmak üzere Adıyaman Evi, Nemrut Dağı Tümülüs Minyatürü ve kampüs alanı gezdirildi.

Özellikle kampüs alanını gezerken huzur bulduklarını belirten Bursa Birlik Vakfı Genç Birlik Komisyonu Başkanı Muhammed Yılmaz, "Biz buraya aynı dine inanların kardeşliğine inandığımız için gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında geldik.

Bu yıl beşincisi düzenlenen geziler kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illerini gezmek ve buradaki köy okullarına kitap desteği vermek istedik. Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesini de gezme fırsatı bulduk. Kampüs alanı başta olmak üzere Adıyaman Evi, Nemrut Dağı Tümülüs Minyatürü ve fakülte binaları gerçekten büyük emekler harcanarak en ince ayrıntılar düşünülerek yapılmış. Burada gezerken huzur bulduk. Bu kadar yeşil, sakin ve kardeşçe eğitim öğretim görülen bir üniversite daha görmedik" dedi.

Bursa Birlik Vakfı Genç Birlik Komisyonu Üyeleri ile istişare ederek görüş alışverişinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü' de ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz insanları en iyi yapmaya çalışıyoruz. İslam terbiyesiyle okumayı ve okutmayı şiar edindik. Yaptığınız iş çok güzel ve anlamlı. İnsanların kendisini geliştirmesi şart, birbirinizin kıymetini bilin. Kendinizi sürekli geliştirin ve gelişime sürekli açık olun. Kendimizden çok yaşadığımız toprakları ve memleketimizi düşünelim. Az konuşup çok iş yapmayı hedef alın. Ehliyetiniz iyi olsun. İşini en iyi yapanlardan olun" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Rektör Gönüllü Bursa Birlik Vakfı Genç Birlik Komisyonu üyelerine tarihi Cendere Köprüsü hediye ederken, Genç Birlik Komisyonu Başkanı Muhammed Yılmaz ise Rektör Gönüllü'ye Bursa Yeşil Türbe Çinisi ile kendilerinin çıkartmış oldukları edebi duruş adlı dergiyi taktim etti.

Ziyaret, makam odası ve rektörlük binası önünde gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

(CK-OE-Y)



08.05.2017 18:14:18 TSI

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