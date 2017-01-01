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İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekilliğine Prof. Dr. Gündoğar atandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:16
İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekilliğine Prof. Dr. Gündoğar atandı
İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekilliğine Prof. Dr. Gündoğar atandı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Dekan Vekilliğine Prof. Dr. Hamdi Gündoğar atandı.
Adıyaman Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Dekan Vekilliğine Prof. Dr. Hamdi Gündoğar atanırken, kendisine Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.
Ziyarette Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Ali Aydın hazır bulundular.
Dekan vekilliği görevli ile ilgili olarak açıklama yapan Dekan Vekili Gündoğar, yeni görevi ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu önemli göreve başlarken Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Ali Aydın'ın ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.
Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Sayın rektörümüzün bizleri bu göreve uygun görmesi hasebiyle kendilerine teşekkür ediyoruz. Bize tevcih edilen bu görevi en iyi şekilde yapmak için bütün gayretimizi sarf edeceğiz. Üniversitemizi başarı ile temsil edecek ve milletimize hizmet edecek öğrenciler yetiştirmek en önemli hedefimizdir" dedi.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise Prof. Dr. Hamdi Gündoğar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "İnşallah İslami İlimler Fakültesinde İslam ahlakına uygun karakterde öğrenciler yetiştirilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
(CK-OE-Y)

08.05.2017 18:16:29 TSI
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