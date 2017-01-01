YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Misili çocuklar Nilüfer Sanat Çalıştayı'nda

Misili çocuklar Nilüfer Sanat Çalıştayı'nda



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Sanat Çalıştayı'nda düzenlenen Folyolarla Masalları Renklendirme Atölyesi'ne katılan Misili çocuklar, sanatın eğlenceli yönüyle tanıştı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 15 sanatçı, bir yandan eser yaparken, diğer yandan da düzenlenen atölye ve söyleşilerde halkla bir araya geldi. Bu atölyelerden birini de Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunlarından Gizem Gençler verdi. "Folyolarla Masalları Renklendirme Atölyesi"ne Misili 18 çocuk katıldı. Atölyeye katılan çocuklar, alüminyum folyoları kabartma işlemi yaparak resme dönüştürdü. Çocuklar, boyalarla renk verdikleri folyolara hayallerini yansıttı.

2 Mayıs'ta başlayan Nilüfer Sanat Çalıştayı'na katılan 15 sanatçı eserlerini çalışırken, düzenlenen etkinliklerde de halkla birlikte oldu. Nilüfer Sanat Çalıştayı 9 Mayıs'ta Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek sergi ile sona erecek. Sergide açılışa katılan sanatçıların yaptığı eserler yer alacak.

(MŞ)



08.05.2017 18:18:28 TSI

NNNN

