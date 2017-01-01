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Özel SANKO okulları resim yarışmasında başarıya doymadı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Özel SANKO Okulları öğrencileri, Mizyal Sanat Müzesi'nin düzenlediği geleneksel "29'uncu Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması'nda, 3 gümüş, 9 bronz madalya, 12 sergilenmeye değer eser ve 6 jüri özel ödülü kazandı.

21 ülkeden, 6 bin 100 resmin katıldığı serbest konulu resim yarışmasında, Özel SANKO Okulları öğrencilerinden Alara Özkay, Nihal Bartık ve Elanur Seviniş 4-12 yaş kategorisinde gümüş madalya, Alara Özkaya, Ada Aral, Azra Keven, Doğa Kara, Esma Ener, Umut Dalsüren, İpek Naz Karslı, Arda Ayaz ve Nil Yurdakul 4-12 yaş kategorisinde bronz madalya derecesi aldı.

4-12 yaş kategorisinde Abdülkadir Bozhöyük, Emir Taner, Ece Akdoğan, Ahmet Onat Ulu ve Mustafa Kaleli 13-19 yaş kategorisinde ise Defne Ulu'nun resimleri ise "Jüri Özel Ödülü"ne değer görüldü.

Ayrıca 4-12 yaş kategorisinde Mervenur Dayı, İpek Rana Tümer, Esra Özhalepli, Ahmet Kasar, Zeynep Naz Yetgin, Nil Muhittinoğlu, Selinnur Çapkur, Yağmur İncedalkesen, Berra Tahtacı, Baran Culcu, Evrim Eren ve Muhammed Altunkaya'nın resimleri ise "Sergilenmeye Değer Eser" kategorisinde ödüllendirildi.

Özel Sanko Okulları Sanat Bölüm Başkanı Ozan Tekin, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin uluslararası resim yarışmasında elde ettikleri başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, öğrencilerini kutladı.

(OE-Y)



08.05.2017 18:39:49 TSI

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