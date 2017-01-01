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Yeni Malatyaspor, U 21 Liginde Adana Demirspor'u son dakika golüyle yendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - U21 Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatyaspor U21 takımı Bolu'nun kazandığı haftada liderlik yarışını devam ettirmek için mutlak kazanmak zorunda olduğu Adana Demirspor maçını 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 44. Dakikasında Furkan Yiğit'in golüyle 1 - 0 öne geçen sarı kırmızılılar ikinci yarıya avantajlı başladı. Maçın ikinci yarısında 60. dakikada ev sahibi takım beraberlik sayısını bulurken, Yeni Malatyaspor galibiyet için baskısını son dakikalara kadar artırdı. Son günlerin formda golcüsü Furkan Yiğit, 90.dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 2 - 1'e getiren golü kaydetti ve takımına 3 puanı getirdi.

Bu galibiyetle puanını 62'ye çıkaran sarı kırmızılı gençler, 64 puanı lider Bolu'ya bir adım daha yaklaştı. Gaziantep Bş. Bld ve Ümraniye 59 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor U21 takımı kendi sahasında ağırlayacağı Boluspor'u eli boş gönderdiğinde şampiyonluk için büyük avantaj yakalayacak.

(MT-OE-Y)



08.05.2017 18:41:34 TSI

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