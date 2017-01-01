ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençlerin futsal heyecanı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:40
Gençlerin futsal heyecanı
Gençlerin futsal heyecanı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri, futsal heyecanı ile devam etti.
Futsal müsabakaları Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleşti. Şenlik havasında geçen müsabakalar heyecanlı anlara sahne oldu. Futsal Gençler finalinde, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Kültür Okulları ile karşılaştı. Karşılaşma sonucunda, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonluk sevinci yaşadı. İMKB Fen Lisesi ile Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanan üçüncülük maçı da 8-8 beraberlikle sonuçlandı. Kullanılan seri penaltı atışları sonucu İMKB Fen Lisesi üçüncü oldu.
Futsal Minikler Kategorisi finalinde de Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu, şampiyon oldu. Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu da rakibi Abdurrahman Vardar ilkokulu'nu 5-1 yenerek üçüncü oldu.
(MŞ)

08.05.2017 18:48:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Misili çocuklar Nilüfer Sanat Çalıştayı'nda
YEREL

MİSİLİ ÇOCUKLAR NİLÜFER SANAT ÇALIŞTAYI'NDA
THY 6. Bursa Bilim Şenliği sona erdi
YEREL

THY 6. BURSA BİLİM ŞENLİĞİ SONA ERDİ
Orhaneli'ye güneş enerji santrali kuruluyor
YEREL

ORHANELİ'YE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUYOR
Bursaspor-Beşiktaş maçına doğru
YEREL

BURSASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
Bursaspor-Beşiktaş maçına doğru
YEREL

BURSASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
Karacabey Longoz Maratonu çekişmeli geçti
YEREL

KARACABEY LONGOZ MARATONU ÇEKİŞMELİ GEÇTİ
İznik'te Kırgız Şenliği
YEREL

İZNİK'TE KIRGIZ ŞENLİĞİ
'Bir Kitabın Kırk Yılı, Tekkeler ve Zaviyeler' sergisi ve gecesi
YEREL

'BİR KİTABIN KIRK YILI, TEKKELER VE ZAVİYELER' SERGİSİ VE GECESİ
Bursaspor ikinci yarıda kalesini kapatamadı
YEREL

BURSASPOR İKİNCİ YARIDA KALESİNİ KAPATAMADI
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Modern kreş Yüksek İhtisas Hastanesi'ne değer katacak
YEREL

MODERN KREŞ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ'NE DEĞER KATACAK
Avcılar silahları Şükrü Çavuş için ateşledi
YEREL

AVCILAR SİLAHLARI ŞÜKRÜ ÇAVUŞ İÇİN ATEŞLEDİ
Türkiye Tırmanma Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE TIRMANMA ŞAMPİYONASI

Bursa'da tiyatro zamanı
YEREL

BURSA'DA TİYATRO ZAMANI
BALKANTÜRKSİAD'dan Bursa Büyükşehir Belediyesine ziyaret
YEREL

BALKANTÜRKSİAD'DAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Nilüfer'de Hıdırellez coşkusu
YEREL

NİLÜFER'DE HIDIRELLEZ COŞKUSU
Bursaspor'un önlenemez düşüşü
YEREL

BURSASPOR'UN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ
Bursaspor takım otobüsüne taşlı saldırı
YEREL

BURSASPOR TAKIM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Süpürtü Cami ibadete açıldı
YEREL

SÜPÜRTÜ CAMİ İBADETE AÇILDI
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
YEREL

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ PLAY-OFF
Bursa polisi Trafik Haftası'nda sürücülere gül dağıttı
YEREL

BURSA POLİSİ TRAFİK HAFTASI'NDA SÜRÜCÜLERE GÜL DAĞITTI
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
FİSKOS

12 YIL ÖNCE FİGÜRANDI, ŞİMDİ İSE HERKES ONU KONUŞUYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 Bir zamanlar Drogba'ya sarılıyordu! Nereden nereye...