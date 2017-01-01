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Vali Mehmet Aktaş'tan Engelliler Haftası mesajı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:42
Vali Mehmet Aktaş'tan Engelliler Haftası mesajı

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aktaş, mesajında, engellilik konusunun, yalnızca engelli vatandaşları ve ailelerini değil toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren en önemli konuların başında geldiğini söyleyerek, "Devletimiz, engellilerimizin kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik hayata daha çok katılmalarını sağlamak için mevzuat düzenlemeleri yanında, program ve projeler ile de eğitim imkânlarından yeni istihdam olanakları oluşturmaya kadar geniş bir yelpazede çok önemli adımları hayata geçirmeye devam etmektedir. Bu düzenlemeler, engelli vatandaşlarımızın spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek her alanda takdire şayan başarılara imza atmalarını sağlamıştır. İlimizde de kamu, yerel yönetim, sivil toplum ve özel sektör işbirliğinde, toplumun tüm kesimlerinin destekleri ile hayata geçirilen çalışmalar neticesinde, engelli vatandaşlarımızın hayatında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Sağlanan bu gelişimin artarak devam etmesi yönünde kentimizin tüm dinamikleri ile birlikte engellilerimiz için çalışmaya, onların sorunlarını kendi problemlerimiz olarak görmeye ve çözüm yolunda onlarla birlikte yürümeye kararlılıkla devam etmekteyiz. Her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi.
(YE-YE-Y)

08.05.2017 18:50:58 TSI
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