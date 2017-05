YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Erdem Koçal sakatlandı

Doğa Alca

ERZURUM (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta play off çeyrek final rövanş maçında Kocaeli Birlikspor ile kendi evinde mücadele eden B.B. Erzurumspor'un oyuncusu Erdem Koçal'ın ayağı sakatlandı.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor play off çeyrek final maçını Kocaeli Birlikspor ile kendi evinde yaptı. Kazım Karabekir stadında oynanan maçı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kocaeli Birlikspor'u 2-1 mağlup ederek kazandı. Maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar çekişmeler devam ederken maçın 55'inci dakikalarında Erzurum Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un orta saha oyuncusu Erdem Koçal sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan futbolcunun yerine Erzurum Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk golünü atan 41 numaralı oyuncusu Eslem Öztürk girdi.

Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kocaeli, Birlikspor'u 2-1 mağlup ederek Play Off çeyrek final rövanşta adını bir üst tura yazdırdı.

08.05.2017 19:07:52 TSI

