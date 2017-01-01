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Trabzon'da turizmde hizmet kalitesi masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Trabzon'da turizm sezonunun açılmasının ardından düzenlenen toplantıda, sektörde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili sektör temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Valilikte yapılan toplantıda konuşan Vali Yücel, Trabzon'un turizm alanında yukarı doğru ivme gösterdiğine dikkat çekerek, "Bütün sektörler çok iyi bir çalışma içerisinde. Trabzon turizm alanında yukarı doğru bir ivme kazandı. Turizm sektöründe hizmet sunan bütün birimler artık büyük bir motivasyon içinde olmalıdır. Yani en iyi hizmeti sunmalıdır. Gelen misafirimiz en iyi şekilde ağırlanmalı ve dönüşte seneye mutlaka yine geleceğim, arkadaşlarıma söyleyeceğim diyebilmeli. Bunu sağlamak için de değişik yol ve yöntemler izlensin istiyoruz" diye konuştu.

(BK-CC-Y)



08.05.2017 19:10:30 TSI

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