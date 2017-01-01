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Ortaca festivali kortej yürüyüşü yapıldı



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ortaca Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm festivali kortej yürüyüşü yapıldı.

Belediye binası önünde davul, zurna ve bando eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü festival alanında son buldu.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği (OFAD) ve Ortaca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Ortaca'nın son 30 yılda gösterdiği gelişimin geleceğe umutla bakılmasını sağladığını dile getiren Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Ortaca sadece Muğla'nın değil. Ege'nin ve Türkiye'nin yıldızı olarak hak ettiği yeri alacaktır. Bu yolda atılan adımları takdir ediyorum ve bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalin amacına ulaştığına inandığını ve uzun yıllar devam edeceğini düşündüğünü aktaran Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise şunları kaydetti; "Yöremizin tarımsal ve turistik değerlerini öne çıkarmak. Çevre değerlerine ve çevre konularına dikkat çekmek için başlattığımız festivalin 22'ncisini kutluyoruz. Stant kurarak destek veren esnafımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kortej yürüyüşüne, Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalaman Hava Meydan Komutan Vekili Yarbay Savaş Cenik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından korteje katılanlar stantları gezdi.

(CC-MB-Y)



08.05.2017 21:09:52 TSI

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