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15 Temmuz kahramanları Eskişehir'de o geceyi anlattı



(Fotoğraflı)



Mustafa Kaplan

ESKİŞEHİR (İHA) - 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Eskişehir'de "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" programı düzenlendi.

15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişiminin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatı ile başlatılan "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" programının 83'üncü durağı Eskişehir oldu. Eskişehir Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde İsmail Hakkı moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, 15 Temmuz gazileri Oğuzhan Özçelik, Fatih Kaya ve Barış Dedebağı yer aldı. Salonun adeta dolup taştığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.



"Aziz milletimiz tarihimizin şan ve şeref dolu sayfalarına bir yenisini daha eklemiştir"

Eskişehir Valisi Azmi Çelik yaptığı konuşmada, 15 Temmuz sürecinde halkın göstermiş olduğu büyük cesarete değinerek, "Bilindiği üzere 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük Türk milletinin iradesine, demokrasimize ve demokratik yaşantımıza yönelik Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla halkımız sokaklara çıkarak, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak, namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu talihsiz, menfur ve kanlı girişimi akamete uğratmıştır. Bin yıldır vatan toprağı kıldığımız Anadolu'da gördüğümüz en büyük ve en kanlı ihaneti, yeni bir diriliş destanı yazarak hep birlikte bertaraf ettik. 249 şehidimize, 2 bin 193 gazimize ve demokrasimiz için sokaklara dökülmüş milliyetperver vatandaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Şüphesiz ki milletimizin cesareti ve iradesine sahip çıkma kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Aziz milletimiz bu duyarlılığıyla saygınlığına ve büyüklüğüne yaraşır biçimde hareket ederek, tarihimizin şan ve şeref dolu sayfalarına bir yenisini daha eklemiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Çelik'in konuşmasının ardından 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıklarını anlattı. Programda salonda duygusal anlar yaşandı. Programa Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımcılığı ve BHHM'leri Komutanı Hava Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Kontrol Grup Komutanı Hava Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı Hava Tuğgeneral Murat Peşken, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, ilçe kaymakamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(MK-CC-Y)



08.05.2017 23:01:38 TSI

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