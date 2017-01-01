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Malazgirt'te tiyatro gösterisi

09 Mayıs 2017 Salı, 08:37
Malazgirt'te tiyatro gösterisi
Malazgirt'te tiyatro gösterisi

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile öğrencilere tiyatro gösterisi yapıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, her yıl çocuklara orman ve çevre bilinci eğitimi veriyor. Ankara Mor Çilek Tiyatrosu, çocukları orman ve çevre hususlarında eğlendirerek bilgilendirmek hedefiyle Türkiye'nin birçok noktasında tiyatro gösterisi yapıyor. Bu gösterilerle çocuklara orman, tabiat ve çevre bilinci kazandırılıyor.
Çocukları, orman ve çevre hususlarında eğlendirerek bilgilendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, çoğunlukla kırsal kesimdeki ilk ve ortaokul öğrencileri için gösteri yapıyor. Sosyal faaliyetlerin kısıtlı olduğu küçük yerleşim yerlerinde tiyatro ile tanışan çocuklar, hem eğlenirken hem de orman sevgisi hususunda bilgileniyor.
Malazgirt Fatma Zehra Anaokulu öğrencilerine tiyatro ile orman sevgisi anlatıldı. Sahnelenen "Samur Nerede" adlı tiyatro oyununu Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okul idarecileri, öğretmenler ve anasınıfı öğrencileri izledi.
(VE-MSA-Y)

09.05.2017 08:45:44 TSI
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