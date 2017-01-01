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Çocuklarda ağız ve diş sağlığı

- Diş Hekimi Sedanur Söğüt Bayram:

- "Vücudun en çok mikrop bulunan alanından biri ağızdır"



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli Diş Hekimi Sedanur Söğüt Bayram, bölgede rastladıkları en büyük sıkıntının, çocukların dişlerini fırçalamaması ve şekerli gıda tüketiminin yüksek olduğunu söyledi.

Özellikle çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemini vurgulayan Diş Hekimi Sedanur Söğüt Bayram, anne babaların evlerinde uygulayacakları önerilerden bahsetti. Diş Hekimi Söğüt Bayram, yetişkinlere yapılan bir takım işlemleri çocuklarda da yaptıklarını ifade etti. Söğüt Bayram, "Çocuklarda her türlü dolgu ve kanal, tıpkı yetişkinler gibi yapıyoruz. Bunların yanı sıra özellikle çocuklarımızda erken ve çürük önleme tedavileri, flor ve fisür uygulamaları gibi işlemler de yapıyoruz. Ayrıca uyumsuz hastalarda genel anestezi adı altında tedavileri de uyguluyoruz. Hastanemiz bir üniversite hastanesi düzeyinde olmasa dahi ADSM'mizde tüm işlemleri yapıyoruz" diye konuştu.

Anne ve baba tarafından uygulanacak olan oral hijyen eğitimine değinen Söğüt Bayram, "Öncelikle oral hijyen eğitimi, yani çocukların diş fırçalama alışkanlıkları ve ilk çıkan diş yaşından itibaren 3 yaşına kadar macunsuz diş fırçalamaları gerekir. Bu konuda da anne ve babalara büyük işler düşmektedir. Genellikle 6 aydan sonra dişler çıkar. Dişler çıkar çıkmaz çocuklarda diş temizliği yapılması gerekmektedir. Ailelerin bilinçlenmesi ve çocukların eğitilmesi konusunda evlerinde bir takım çalışmalar yapılması lazım. Özellikle bu bölgede rastladığımız en büyük sıkıntı, çocukların dişlerinin fırçalanmaması ve şekerli gıda tüketiminin yüksek olması gibi sorunlarla sıkça karşılaşıyoruz" dedi.

Ağız ve diş hastalığının vücutta daha büyük problemlere yol açabileceğini sözlerine ekleyen Diş Hekimi Sedanur Söğüt Bayram, "Vücudun en çok mikrop bulunan alanından biri ağızdır. Ekstradan oral hijyen eğitimi olmadığı zaman ve dikkat edilmediği zaman elbette ki vücudun genel sağlığını etkiliyor. Özellikle kalp ve başka problemi olan çocuklarda daha da büyük sıkıntılara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Söğüt Bayram, süt dişleri ile ilgili de bilgiler vererek, "Süt dişleri normal dişlere oranla daha çok organik madde içeriyor. Bu nedenle çürümeye daha yatkın oluyor ve daha kolay ve hızlı çürüyor. Çocuklar, çürüklerin erken dönemde neden olabileceği soğuk sıcak hassasiyeti ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında yorumlayamıyor. Olayı ancak dayanılamayacak kadar ağrı olması durumunda fark ediyorlar ki bu durumda çok geç kalınmış olabiliyor. Çocukların ağız bakımına bizler kadar dikkat edemeyecekleri de bir gerçek ve tabii ki sık sık çocuklara söylediğimiz gibi çok şeker ve şekerli şeyler yemek de çürüklere neden olabiliyor. Buna meyve suları da dahil" şeklinde konuştu.

(VO-MSA-Y)



09.05.2017 08:53:15 TSI

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