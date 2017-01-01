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Nostaljiyi teknoloji ile buluşturdu

09 Mayıs 2017 Salı, 08:45
Nostaljiyi teknoloji ile buluşturdu
Nostaljiyi teknoloji ile buluşturdu
- Hurdaya düşen gramafonları yeniden hayat veriyor

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da KOSGEB kredisi ile kendisine iş kuran Naime Gümüş adlı bir kadın girişimci, eskilerin bir tutkusu olan geçmişten günümüze taşıdığı seslerle geleceğe çok büyük bir miras bırakan müziklerin seslendirildiği gramofonları hurdaya düşmekten kurtardı. Nostalji ile teknolojiyi buluşturan Naime Gümüş'ün dükkanına gelen herkes bir yandan maziye yolculuk yaparken diğer yandan da tarihle teknolojinin buluşmasına tanıklık ediyor.
Türkiye'de efsane sanatçılar Zeki Müren, Yaşar Özen, Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerin seslerinin kayıtlı olduğu her biri yarım asra aşkın anıları taşıyan plakların seslendirildiği gramofonlar, Aydınlı kadın girişimci Naime Gümüş'ün girişimleri sonucu Hindistan'da yeniden dizayn edilerek yeniden eski eserleri seslendirmeye başladı. Hostes kızı sayesinde dünyanın çeşitli ülkelerine gidip gelen Naime Gümüş, yaklaşık 1.5 yıl önce Aydın'a taşınıp hayatını bu şehirde sürdürmeye karar verince çeyrek asırdan bu yana hayalini kurduğu bir işi hayat vermeye karar verdi. Düşüncesini ve hayallerini projelendiren ev hanımı Naime Gümüş, KOSGEB'e başvurdu ve projesi destek almaya hak kazandı. Aydın Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi Turistik Parkı'nın karşısında Tılsım adı altında otantik hediyelik eşya dükkanı açan Gümüş, şimdi Hindistan, Pakistan, Nepal, Endonazya, Güney Amerika ve Brezilya ile çalmaya başladı.
Özellikle nostaljiye ve farklılığa düşkün olanların uğrak yeri haline gelen Tılsım Adlı dükkanın sahibi Gümüş, "Aslında iyi bir gözlemciyimdir. Hostes kızımın işi dolayısıyla gezip dolaştığım tüm ülkelerde farklı ve ilginç bulduğum her şeyi hafızama kaydettim. Hatta görüştüğüm kişiler de oldu. Uzakdoğu'nun büyülü dünyasını Aydın'a taşımak için yola çıktım. Ortaya güzel sonuçlar çıktı. Şimdi yaşı ileri olanları nostalji ile genç olanları da teknoloji ile nostaljinin harmanlandığı bu ürünlerle buluşturuyoruz" dedi.
(İK)

09.05.2017 08:54:01 TSI
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