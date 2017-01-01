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Uşak'ta 'Temiz Eller Güzel Emekler' projesi



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 4.sınıf öğrencileri Selin Gündüz ve Müge Arman, sosyal sorumluluk projesi olarak "Temiz Eller Güzel Emekler" sloganıyla bir proje düzenlendi. Proje kapsamında Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen üniversiteliler, Medical Park Hastanesi sponsorluğunda Eğitim Gelişim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşire Derya Soğum ile birlikte genel hijyen ve doğru el yıkama teknikleri hakkında seminer verildi.

Proje sürecinde çevre ile sürekli temas halinde olan ellerimiz yoluyla taşınan bakteriler hakkında bilgi verildi. Toplumdaki bireylere küçük yaşlardan itibaren el yıkama alışkanlığının kazandırılması, sağlık ve hijyen konusunda geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

(EÖ-İK)



09.05.2017 08:54:49 TSI

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