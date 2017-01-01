ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak'ta 'Temiz Eller Güzel Emekler' projesi

09 Mayıs 2017 Salı, 08:45
Uşak'ta 'Temiz Eller Güzel Emekler' projesi
Uşak'ta 'Temiz Eller Güzel Emekler' projesi

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 4.sınıf öğrencileri Selin Gündüz ve Müge Arman, sosyal sorumluluk projesi olarak "Temiz Eller Güzel Emekler" sloganıyla bir proje düzenlendi. Proje kapsamında Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen üniversiteliler, Medical Park Hastanesi sponsorluğunda Eğitim Gelişim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşire Derya Soğum ile birlikte genel hijyen ve doğru el yıkama teknikleri hakkında seminer verildi.
Proje sürecinde çevre ile sürekli temas halinde olan ellerimiz yoluyla taşınan bakteriler hakkında bilgi verildi. Toplumdaki bireylere küçük yaşlardan itibaren el yıkama alışkanlığının kazandırılması, sağlık ve hijyen konusunda geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.
(EÖ-İK)

09.05.2017 08:54:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uşak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

UŞAK MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

Kayıp 2 kişinin cesedi toprağa gömülü halde bulundu
YEREL

KAYIP 2 KİŞİNİN CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Uşaklı minikler gelecek için fidan dikti
YEREL

UŞAKLI MİNİKLER GELECEK İÇİN FİDAN DİKTİ
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Piton ve timsah için arama talebi
GÜNDEM

ÇERKEZ CENGİZ'İN PİTONU VE TİMSAHI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!

 1
  • 2 İşte dünyanın en genç zengini
  • 3 Türkiye'de ilk kez yakalandı!
  • 4 Kılıçdaroğlu: Asıl şimdi başlıyor!