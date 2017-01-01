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Değişim Koleji öğrencileri marifetlerini İngilizce sergiledi

09 Mayıs 2017 Salı, 08:46
Değişim Koleji öğrencileri marifetlerini İngilizce sergiledi
Değişim Koleji öğrencileri marifetlerini İngilizce sergiledi

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Özel Değişim Koleji ortaokul öğrencilerinin hazırladığı İngilizce drama tiyatro gösterisi ve şiir dinletisi marifetlerini sergiledi. Hem yabancı dilde hem de tiyatroda oldukça başarılı bir performans sergileyen öğrenciler izleyenlerden ta not aldı.
Spor ve akademik başarılarının yanında sosyal etkinlilerde de Aydın'ı başarı ile temsil eden Aydın'ın önde gelen özel okullarından Değişim Koleji İngilizce tiyatro ve şiir dinletisi gecesi düzenledi. Şükran Güngör Sahnesinde gerçekleştirilen geceye velilerin yanı sıra davetliler yoğun ilgi gösterirken öğrenciler hem yabancı dildeki becerilerini hem de tiyatrodaki maharetlerini ustaca sergilediler.
Okul öğrencileri sergiledikleri oyunlarda hem düşündürüp hem de izleyenlere ilginç mesajlar verirken izleyenleri bol bol gülümsettiler.
Eylül 2016'dan bu yana hazırlandıkları bu gösteriyi başarıyla sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aydın Özel Değişim Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Ayşen Elalmış, "Çocuklarımız, bu tiyatro ve şiir dinletisine büyük emek vererek hazırlandı. Türkçe bir oyunun ezberi bile zorken, onlar İngilizce bir tiyatro ve şiir dinletisi gerçekleştirdi. Çocuklarımız, bu etkinlikle İngilizce'ye ne kadar hakim olduklarını gösterdi. Böyle güzel bir gece geçirdiğimiz için mutluyuz. Bu etkinliğimizde yer alan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Değişim Koleji kurucuları Emre Üzek, Erkan Kıbrıslı, Tevfik Yıldız, Tezcan Turşak, Emel Uşaklı, Rahmi Polat'ın yanı sıra bazı daire müdürlerinin de izlediği gecenin sonunda öğrenciler ekip arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.
(İK)

09.05.2017 08:55:45 TSI
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