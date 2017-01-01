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Aydınlı atıcılar madalya ile döndü



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı tarafından geçen hafta Manisa'da düzenlenen "Havalı Silahlar 1. Grup Yarışmasına" Aydın ili madalya ile döndü.

Havalı Silahlar Bölgesel Grup Yarışmaları Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa illerinde toplam 16 kulüpten 119 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Aydın'ı temsilen yarışmalara genç erkek-kız, yıldız erkek-kız, küçük erkek tabanca ve tüfek branşında Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü adına 30 sporcu katıldı.

Aydın'ı temsilen yarışmalara katılan 30 sporcu kendi kategorilerinde ilk 15'in içinde yer alarak başarı elde ettiler. Yarışmalar sonucunda 15 madalya kazanan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attılar.

Genç erkek tabanca kategorisinde Tahsin Gültepe 1'inci, Yıldız kız tabancada ise Aleyna Emul 2'nci ve Betül Seher Uçar 3'üncü oldu. Küçük erkek tabanca kategorisinde Yiğit Kaan Uçar 1'inci ve Hamza Turan Yıldırım 2'nci oldu.

Genç erkek tüfek kategorisinde Hamitcan Kulan 1'inci, genç kız tüfek kategorisinde Göksu Özge Arslan 2'nci ve Gökçe Simge Arslan 3'üncü oldu. Yıldız erkek tüfek kategorisinde Yusuf Melik Kızıloğlu 1'inci, Şerefcan Elmas 3'üncü oldu. Yıldız kız tüfek kategorisinde Ayşenaz Kulak 2'nci, genç erkek tüfek kategorisinde Mert Yunusoğlu 3'üncü oldu. Küçük erkek tüfek kategorisinde ise Doğaç Ege Karapıcak 1'inci, Mehmetcan Göl 2'nci ve Emirhan Kırcalı 3'üncü oldu. Bu sonuçlarla birlikte Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü takımı 5 altın madalya, 5 gümüş madalya ve 5 bronz madalya kazandı.

(İK)



09.05.2017 08:56:15 TSI

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