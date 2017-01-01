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Dağdağan: "İran - Bitlis turizm atağı, bölge ekonomisine katkı sunacak"



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Dağdağan, İranlı turizm acente temsilcilerinin Bitlis'e gerçekleştirdikleri üç günlük turizm ziyaret programını değerlendirdi.

TATSO'nun girişimleri ile gerçekleştirilen İran - Bitlis turizm atağı ile ilgili değerlendirmede bulunan TATSO Başkanı Bilal Dağdağan, İran - Bitlis turizm atağının bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. İran - Bitlis turizm atağı için oda olarak yaklaşık iki yıldır çalışma yürüttüklerini ifade eden Dağdağan, girişimler sonucunda geçen yıl gelen kafilelerin yanında bu yıl da İran'ın çeşitli bölgelerinde faaliyet yürüten 32 turizm acente sahibi heyeti Bitlis'te 3 gün misafir ettiklerini kaydetti. Gelen heyete öncülük ederek, bir takım ziyaretler geçekleştirmesine ön ayak olduklarını vurgulayan Dağdağan, "İran - Bitlis turizm atağı için TATSO olarak geçen yıldan beri hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda geçen yıl bir heyetle İran'a giderek bir takım olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun sonunda da geçen yıl turizm acenteleri ve turistlerden oluşan farklı gruplar, turizm atağı için ilimizi ziyaret ettiler. Bölgeyi ziyaret edip, bölgemizin avantaj ve zenginliklerini gördükten sonra bu yaz sezonunun hemen başında bu kez İran'ın çeşitli bölgelerinde turizm alanında faaliyet yürüten 32 turizm acente sahibini Bitlis'te 3 gün misafir ettik. Gelen heyet odamız öncülüğünde 3 gün boyunca kentte bulunan alışveriş merkezleri, oteller, tarihi ve turistik mekanlar, esnaf gezileri ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdi. Bunun sonuncunda da bir toplantı tertip ederek grubun izlenimleri, gördükleri sorun ve sıkıntılar ve taleplerini dinledik. Toplantı sonucunda da fikir birliğine vararak İran - Bitlis turizm atağının başlaması için gerekli adımları attık. Gelen heyet buradan son derece memnun şekilde ayrıldı. Bunun da mutlaka olumlu geri dönüşleri olacaktır. İnşallah gelen son turizm heyetinin de geri dönmesiyle birlikte bölgede ciddi bir turizm atağı başlayacaktır. Bizlerde bölge olarak iki yıldır titizlikle yürütmüş olduğumuz bu çalışmanın meyvelerini almaya başlayacağız. İran - Bitlis turizm atağının başladığı andan itibaren de bölge ekonomisine ne kadar büyük bir katkı sağlayacağını da hep birlikte görmüş olacağız. Ben bu vesile ile bu girişime katkı sunan ve emek harcayan herkese teşekkürlerimizi sunuyor ve bu girişimin bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



09.05.2017 08:56:33 TSI

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