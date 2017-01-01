YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın Bahçeşehir Koleji atölye çalışmaları ile AVM'ye renk kattı

Aydın Bahçeşehir Koleji atölye çalışmaları ile AVM'ye renk kattı



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın Bahçeşehir Koleji öğrenci ve öğretmenleri okul içinde yapmış oldukları eğitim içerikli faaliyetlerini hafta sonu Forum Aydın Avm'de gerçekleştirdi.

Forum Aydın Avm 'nin minik misafirleri Aydın Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin desteği ile hafta sonu Forum Aydın Avm Zeytin Meydanı'nda birbirinden farklı atölye çalışmalarına katıldı. Zeytin Meydanı'nda görsel sanatlar öğretmenlerinin hazırladığı ebru, alçı boyama ve mandala atölye çalışmaları ile renklerin dünyasına yolculuk yapan çocuklar Robotik Ve Kodlama atölye çalışmaları ile yaratıcı düşünerek farklı tasarımlara imza attılar. Atölye çalışmaları sonrasında ortaokul öğrencilerinin enstrümanlarıyla seslendirdikleri şarkılara ilkokul koro kulübü öğrencileri ritm aletleriyle eşlik ederek hem Aydın Bahçeşehir Koleji velilerine hem de Forum Aydın Avm misafirlerine muhteşem bir müzik şöleni yaşattılar.

(İK)



09.05.2017 08:56:44 TSI

NNNN

