ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nevşehir'de FETÖ'dan 1 kişi tutuklandı

09 Mayıs 2017 Salı, 08:51
Nevşehir'de FETÖ'dan 1 kişi tutuklandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında soruşturma başlatılan esnaf Ergül Y. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
(COŞ-SK)

09.05.2017 08:59:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İnallı Ortaokulunda TUBİTAK bilim fuarı düzenlendi
YEREL

İNALLI ORTAOKULUNDA TUBİTAK BİLİM FUARI DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Piton ve timsah için arama talebi
GÜNDEM

ÇERKEZ CENGİZ'İN PİTONU VE TİMSAHI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!

 1
  • 2 İşte dünyanın en genç zengini
  • 3 Türkiye'de ilk kez yakalandı!
  • 4 Kılıçdaroğlu: Asıl şimdi başlıyor!