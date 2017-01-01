Ağrı'da TÜBİTAK bilim fuarı
(Fotoğraflı)
Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu tarafından "TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.
Vali Ali Yerlikaya Ortaokulunda düzenlenen fuara İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakkoç ve Özlem Çeçen, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. 62 öğrencinin 20 danışman öğretmen eşliğinde hazırladığı 23 proje tanıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve beraberindekiler, stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.
(AG-AA-Y)
09.05.2017 09:04:35 TSI
NNNN