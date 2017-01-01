ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan'da ağaçlandırma çalışması

09 Mayıs 2017 Salı, 08:56
Erzincan'da ağaçlandırma çalışması
Erzincan'da ağaçlandırma çalışması

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Daha yeşil bir Erzincan için çalışmalarına hızla devam eden Erzincan Belediyesi, yıl içerisinde şehir genelinde öncelikle ana arterler olmak üzere tüm kavşak ile refüjlerde yeşil alan, otomatik sulama, çiçek dikimi ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.
Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Baharın gelmesiyle çalışmalara hız verdik. Bütün refüj ve yeşil alanlarda ağaç ve çiçek dikimi çalışması gerçekleştiriyoruz. Yeni sezonla birlikte yeni ağaç cinslerini de şehrimizle buluşturuyoruz. Binali Yıldırım bulvarında yaklaşık 200 Gürgen, Üniversite kavşağından şehrimizin girişine kadar olan alana 650 ve havalimanı yolu üzerinde bulunan refüjde 400'e yakın Ihlamur , 75. Yıl Bulvarında 100 yakın gürgen ağacı toprakla buluşturdu. Ayrıca şehir genelinde bulunan kavşak refüj ve kaldırımlara 90.000 menekşe 80.000 de karanfil toprakla buluşturuldu. Bu alanlarda otomatik sulama çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.
(FG-AA-Y)

09.05.2017 09:05:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Üremeni Koru&quot; eğitimi düzenlendi
YEREL

"ÜREMENİ KORU" EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Mayıs Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı
YEREL

MAYIS AYI MECLİS TOPLANTILARI TAMAMLANDI
Üniversite öğrencileri miniklerin ayakkabılarını giydirdi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ MİNİKLERİN AYAKKABILARINI GİYDİRDİ
Erzincan'da yabancı uyruklu 113 kişi yakalandı
YEREL

ERZİNCAN'DA YABANCI UYRUKLU 113 KİŞİ YAKALANDI
Kaçak plakanın önüne geçiliyor
YEREL

KAÇAK PLAKANIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR
Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL

ERZİNCAN'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
KYK Erzincan öğrencileri Gökhan Yücel'le buluştu
YEREL

KYK ERZİNCAN ÖĞRENCİLERİ GÖKHAN YÜCEL'LE BULUŞTU
Futsal gençler yarı final müsabakaları tamamlandı
YEREL

FUTSAL GENÇLER YARI FİNAL MÜSABAKALARI TAMAMLANDI
Yıldızlar badminton grup müsabakaları başladı
YEREL

YILDIZLAR BADMİNTON GRUP MÜSABAKALARI BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Piton ve timsah için arama talebi
GÜNDEM

ÇERKEZ CENGİZ'İN PİTONU VE TİMSAHI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!

 1
  • 2 İşte dünyanın en genç zengini
  • 3 Türkiye'de ilk kez yakalandı!
  • 4 Kılıçdaroğlu: Asıl şimdi başlıyor!