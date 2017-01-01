YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan'da ağaçlandırma çalışması

Erzincan'da ağaçlandırma çalışması



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Daha yeşil bir Erzincan için çalışmalarına hızla devam eden Erzincan Belediyesi, yıl içerisinde şehir genelinde öncelikle ana arterler olmak üzere tüm kavşak ile refüjlerde yeşil alan, otomatik sulama, çiçek dikimi ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Baharın gelmesiyle çalışmalara hız verdik. Bütün refüj ve yeşil alanlarda ağaç ve çiçek dikimi çalışması gerçekleştiriyoruz. Yeni sezonla birlikte yeni ağaç cinslerini de şehrimizle buluşturuyoruz. Binali Yıldırım bulvarında yaklaşık 200 Gürgen, Üniversite kavşağından şehrimizin girişine kadar olan alana 650 ve havalimanı yolu üzerinde bulunan refüjde 400'e yakın Ihlamur , 75. Yıl Bulvarında 100 yakın gürgen ağacı toprakla buluşturdu. Ayrıca şehir genelinde bulunan kavşak refüj ve kaldırımlara 90.000 menekşe 80.000 de karanfil toprakla buluşturuldu. Bu alanlarda otomatik sulama çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

(FG-AA-Y)



09.05.2017 09:05:41 TSI

NNNN

