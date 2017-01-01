ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kumluca'da 'Narko-Sokak' operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 08:58
Kumluca'da 'Narko-Sokak' operasyonu
Kumluca'da 'Narko-Sokak' operasyonu

(Fotoğraflı)

Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde gerçekleştirilen 'Narko-Sokak' operasyonu Kumluca ilçesinde de uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, tüm yurtta olduğu gibi dün saat 18.00 ile 20.00 arasında eş zamanlı olarak uygulanan 'Narko-Sokak' operasyonu Kumluca ilçesinde de gerçekleştirildi. Kumluca Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde ve sokaklarda aniden trafiğe çıkıp araçlarda kimlik, üst ve yabancı madde araması yaptı. Ayrıca ekipler, kafelerde, park ve bahçelerde de arama yaptılar. Yapılan tüm aramalarda uygunsuz ve kanunsuz bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.
(RS-SÇ-Y)

09.05.2017 09:08:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Her kulübe Vagner Love gibi bir futbolcu lazım&quot;
YEREL

"HER KULÜBE VAGNER LOVE GİBİ BİR FUTBOLCU LAZIM"
Baykal'a ait iş merkezindeki hırsızlık
YEREL

BAYKAL'A AİT İŞ MERKEZİNDEKİ HIRSIZLIK

Özge bebeğe protez takılacak
YEREL

ÖZGE BEBEĞE PROTEZ TAKILACAK
Bahçeli 17 Mayıs'ta Alanya'da
YEREL

BAHÇELİ 17 MAYIS'TA ALANYA'DA
Başkan Yücel'den Avsallar halkına imar planı müjdesi
YEREL

BAŞKAN YÜCEL'DEN AVSALLAR HALKINA İMAR PLANI MÜJDESİ
Tenis: 12. Türkiye Senyör Takımlar Şampiyonası
YEREL

TENİS: 12. TÜRKİYE SENYÖR TAKIMLAR ŞAMPİYONASI
Türel: &quot;30'un üzerinde kavşakta düzenleme yapıyoruz&quot;
YEREL

TÜREL: "30'UN ÜZERİNDE KAVŞAKTA DÜZENLEME YAPIYORUZ"
Açık Hava Tiyatrosu ihaleye çıkarıldı
YEREL

AÇIK HAVA TİYATROSU İHALEYE ÇIKARILDI
Minik Özge için hukuki süreç başlıyor
YEREL

MİNİK ÖZGE İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR
Antalya'daki alkol düzenlemesi
YEREL

ANTALYA'DAKİ ALKOL DÜZENLEMESİ
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Antalya'da fuhuş operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA FUHUŞ OPERASYONU
ENFEST başlıyor
YEREL

ENFEST BAŞLIYOR
&quot;Alkol gözlüğü&quot; ile penaltı atışı
YEREL

"ALKOL GÖZLÜĞÜ" İLE PENALTI ATIŞI

Antalya'da Yılın Ebeleri seçildi
YEREL

ANTALYA'DA YILIN EBELERİ SEÇİLDİ
Özge bebek, Ömer Özkan ile buluştu
YEREL

ÖZGE BEBEK, ÖMER ÖZKAN İLE BULUŞTU
Antalya'da kruvaziyer turist trafiği
YEREL

ANTALYA'DA KRUVAZİYER TURİST TRAFİĞİ
Başkan Uysal, MURGEM öğrencileri ile buluştu
YEREL

BAŞKAN UYSAL, MURGEM ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
Başkan Uysal: &quot;Geleceğimize yatırım yapıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "GELECEĞİMİZE YATIRIM YAPIYORUZ"
Kepezliler 8 ünlü şairi andı
YEREL

KEPEZLİLER 8 ÜNLÜ ŞAİRİ ANDI
Alanya Gedevet yaylasına sıcak asfalt
YEREL

ALANYA GEDEVET YAYLASINA SICAK ASFALT
Döşemealtı Mesire Alanları on binlerce insana ev sahipliği yaptı
YEREL

DÖŞEMEALTI MESİRE ALANLARI ON BİNLERCE İNSANA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı'na rekor katılım
YEREL

KONYAALTI MUTLU ÇOCUK FUARI'NA REKOR KATILIM
Masa Dağı'na 17 kilometrelik yeni yol
YEREL

MASA DAĞI'NA 17 KİLOMETRELİK YENİ YOL
EN ÇOK OKUNANLAR
Piton ve timsah için arama talebi
GÜNDEM

ÇERKEZ CENGİZ'İN PİTONU VE TİMSAHI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!

 1
  • 2 İşte dünyanın en genç zengini
  • 3 Türkiye'de ilk kez yakalandı!
  • 4 Kılıçdaroğlu: Asıl şimdi başlıyor!