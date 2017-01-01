Kumluca'da 'Narko-Sokak' operasyonu
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Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde gerçekleştirilen 'Narko-Sokak' operasyonu Kumluca ilçesinde de uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, tüm yurtta olduğu gibi dün saat 18.00 ile 20.00 arasında eş zamanlı olarak uygulanan 'Narko-Sokak' operasyonu Kumluca ilçesinde de gerçekleştirildi. Kumluca Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde ve sokaklarda aniden trafiğe çıkıp araçlarda kimlik, üst ve yabancı madde araması yaptı. Ayrıca ekipler, kafelerde, park ve bahçelerde de arama yaptılar. Yapılan tüm aramalarda uygunsuz ve kanunsuz bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.
(RS-SÇ-Y)
09.05.2017 09:08:01 TSI
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