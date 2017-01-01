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FETÖ'nün mahrem imamları tutuklandı

09 Mayıs 2017 Salı, 09:08
FETÖ'nün mahrem imamları tutuklandı
FETÖ'nün mahrem imamları tutuklandı
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarına yönelik Muğla'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden üçü tutuklandı, bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Mahrem İmamları'na yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda Muğla'da 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. KOM Şube ekipleri tarafından Muğla Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden K.Ö., G.G. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.Y adli şüpheli kontrolle serbest bırakıldı.
(BT)

09.05.2017 09:16:46 TSI
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