ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnallı Ortaokulunda TUBİTAK bilim fuarı düzenlendi

09 Mayıs 2017 Salı, 09:08
İnallı Ortaokulunda TUBİTAK bilim fuarı düzenlendi
İnallı Ortaokulunda TUBİTAK bilim fuarı düzenlendi

(Fotoğraflı)

İsa Saatçioğlu
NEVŞEHİR (İHA) - Acıgöl ilçesi İnallı Ortaokulunda TUBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi.
İnallı Ortaokulunda düzenlenen TUBİTAK 4006 bilim fuarının açılışına Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı, daire müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Düzenlenen fuarda öğrenciler kendi hazırlamış oldukları projeleri sergilerken Kaymakam Akbulut projeleri tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldı.
Bilim fuarında 10 tanesi araştırma, 10 tanesi tasarım olmak üzere 20 proje sergilenirken fuar hafta sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.
(COŞ-AÖ-Y)

09.05.2017 09:17:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nevşehir'de FETÖ'dan 1 kişi tutuklandı
YEREL

NEVŞEHİR'DE FETÖ'DAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Piton ve timsah için arama talebi
GÜNDEM

ÇERKEZ CENGİZ'İN PİTONU VE TİMSAHI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!

 1
  • 2 İşte dünyanın en genç zengini
  • 3 Türkiye'de ilk kez yakalandı!
  • 4 Kılıçdaroğlu: Asıl şimdi başlıyor!