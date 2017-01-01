ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi

09 Mayıs 2017 Salı, 09:09
Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Toroslar, Bozyazı, Erdemli ve Silifke ilçelerinde perşembe günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mayıs Perşembe günü, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi 6416, 6426, 6417, 6411, 6428, 6423 ve 6422 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Adanalıoğlu Mahallesi Atatürk-4 Caddesi ve Çayır Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Malaklar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Aydıncık ilçesi Hürriyet Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Bozyazı ilçesi Çopurlu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 101119, 101112, 101114 ve 101116 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Çağdaşkent Mahallesi 93016 ve 93003 sokaklara 08:30-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Erdemli ilçesi Kumkuyu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Silifke Caddesi ve Atatürk Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Aydınlar Mahallesi, Güzeloluk Mahallesi, Sorgun Mahallesi, Toros Mahallesi, Harfilli Mahallesi, Güneyli Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Evdilek Mahallesi, Hacıalanı Mahallesi ve Tozlu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Akpınar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesi Yukarı Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)

09.05.2017 09:18:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Sırrı Gür Stadını takas yoluyla alacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TEVFİK SIRRI GÜR STADINI TAKAS YOLUYLA ALACAK
Mezitli Belediyesi'nde yaz hazırlıkları
YEREL

MEZİTLİ BELEDİYESİ'NDE YAZ HAZIRLIKLARI
Mersin Dragon Festivali sona erdi
YEREL

MERSİN DRAGON FESTİVALİ SONA ERDİ

Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Erdemli'ye akademik bakış
YEREL

ERDEMLİ'YE AKADEMİK BAKIŞ
Akdeniz'de demir-çelik ihracatında artış
YEREL

AKDENİZ'DE DEMİR-ÇELİK İHRACATINDA ARTIŞ
Mersin'de Mobilya Fuarı açıldı
YEREL

MERSİN'DE MOBİLYA FUARI AÇILDI
Can: &quot;Türkiye'de Mükemmellik Büyük Ödülü alan ilk belediyeyiz&quot;
YEREL

CAN: "TÜRKİYE'DE MÜKEMMELLİK BÜYÜK ÖDÜLÜ ALAN İLK BELEDİYEYİZ"
Suriye'deki Türk askerine &quot;çilek&quot; sürprizi
YEREL

SURİYE'DEKİ TÜRK ASKERİNE "ÇİLEK" SÜRPRİZİ
'Aşılı Asma Fidanı Üretimi Projesi' hayata geçiyor
YEREL

'AŞILI ASMA FİDANI ÜRETİMİ PROJESİ' HAYATA GEÇİYOR
Geleceğin peyzaj mimarları Mersin'i gezdi
YEREL

GELECEĞİN PEYZAJ MİMARLARI MERSİN'İ GEZDİ
Karasekililerin 94 yıllık su hasreti sona erdi
YEREL

KARASEKİLİLERİN 94 YILLIK SU HASRETİ SONA ERDİ
Mustafa Ceceli Tarsusluları coşturdu
YEREL

MUSTAFA CECELİ TARSUSLULARI COŞTURDU
MESKİ, Mut ilçesinde içme suyu çalışmalarına devam ediyor
YEREL

MESKİ, MUT İLÇESİNDE İÇME SUYU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Mobilyacılar, KDV indiriminin uzatılmasını istiyor
YEREL

MOBİLYACILAR, KDV İNDİRİMİNİN UZATILMASINI İSTİYOR
Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı
YEREL

ESKİ MİLLETVEKİLİ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
Mersin'in 10 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 10 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Piton ve timsah için arama talebi
GÜNDEM

ÇERKEZ CENGİZ'İN PİTONU VE TİMSAHI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!

 1
  • 2 İşte dünyanın en genç zengini
  • 3 Türkiye'de ilk kez yakalandı!
  • 4 Kılıçdaroğlu: Asıl şimdi başlıyor!