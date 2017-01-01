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Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi



MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Toroslar, Bozyazı, Erdemli ve Silifke ilçelerinde perşembe günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mayıs Perşembe günü, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi 6416, 6426, 6417, 6411, 6428, 6423 ve 6422 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Adanalıoğlu Mahallesi Atatürk-4 Caddesi ve Çayır Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Malaklar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Aydıncık ilçesi Hürriyet Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Bozyazı ilçesi Çopurlu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 101119, 101112, 101114 ve 101116 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Çağdaşkent Mahallesi 93016 ve 93003 sokaklara 08:30-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Erdemli ilçesi Kumkuyu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Silifke Caddesi ve Atatürk Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Aydınlar Mahallesi, Güzeloluk Mahallesi, Sorgun Mahallesi, Toros Mahallesi, Harfilli Mahallesi, Güneyli Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Evdilek Mahallesi, Hacıalanı Mahallesi ve Tozlu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Akpınar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesi Yukarı Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

(ELF-Y)



09.05.2017 09:18:17 TSI

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