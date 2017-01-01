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MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş'tan Başkan Tutal'a ziyaret

09 Mayıs 2017 Salı, 09:14
MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş'tan Başkan Tutal'a ziyaret
MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş'tan Başkan Tutal'a ziyaret

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran, Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.
Genel Müdür Uçmazbaş'ın Başkan Tutal'ı ziyaretinde Seydişehir MEDAŞ Sorumlusu Şerafettin Demirci'de hazır bulundu. Başkan Tutal'ın makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, Uçmazbaş, Seydişehir'de devam eden yatırımlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Seydişehir'deki enerji sorununa kalıcı çözümler bulmak amacıyla çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren MEDAŞ yetkililerine teşekkür eden Başkan Tutal, kış aylarında elektrik nakil hatlarında yaşanan sıkıntının giderilmesi başta olmak üzere aydınlatma, alt yapı, trafo merkezleri yatırımları ile ve diğer çalışmalarından dolayı Uçmazbaş'a tablo hediye etti.
(AH-Y)

09.05.2017 09:23:50 TSI
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