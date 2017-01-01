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Ardahan'da Evginler 1943'ün açılışı yapıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 09:15
Ardahan'da Evginler 1943'ün açılışı yapıldı
Ardahan'da Evginler 1943'ün açılışı yapıldı

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da yeni bir ev tekstili, perde, çeyiz ve zücaciye mağazası hizmete girdi.
Ardahan Belediyesi kapalı halk pazarı karşısında yeni açılan Evginler mağazasının açılışına, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, İl Müftüsü Şaban Kondi, Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Özcan ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yılmaz Özer ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Konuşmaların ardından Ardahan İl Müftüsü Şaban Kondi'nin dua okumasıyla açılış kurdelesi kesildi.
(OY-Y)

09.05.2017 09:24:01 TSI
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